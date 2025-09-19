ترامب يتحدى تشارلي هول في الغولف



كشفت تشارلي هول نجمة رابطة لاعبات الغولف للمحترفات، عما دار بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كانت اللاعبة ضيفة في مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت في قلعة وندسور على شرف الرئيس الأمريكي، حسب ما نشرت صحيفة «الديلي ميل» الإنجليزية. وكانت النجمة البريطانية، واحدة من عدد من الممثلين عن الرياضة المفضلة للرئيس الأمريكي، إلى جانب أيقونة الغولف السير نيك فالدو، وانضم إلى الرئيس الأمريكي، والسيدة الأولى ميلانيا، ابنته تيفاني ترامب، وزوجها رجل الأعمال مايكل بولس، حيث استضافهما الملك تشارلز والملكة كاميلا.



وأتيحت إلى تشارلي هول (29 عاماً)، فرصة التحدث إلى الرئيس الأمريكي شخصياً، وكشفت بعدها أنه كان لديه طلب خاص، إذ دعاها للعب مباراة في الغولف، وقالت اللاعبة: هذا أمر رائع، ففي العام الماضي، تواصل مع وكيل أعمالي، وأراد اللعب في نهاية العام، لكنني أعتقد أنني كنت في إجازة.



وأضافت: «تحدثنا عن هذا الأمر مجدداً، وسنحاول حقاً التوصل إلى اتفاق بشأن مباراة قبل نهاية العام، وهو ما سيكون رائعاً للغاية، وأنا تحدثت معه لفترة قصيرة، وأتطلع للعب الغولف معه، وهو يعرف بعض لاعبات جولة رابطة لاعبات الغولف المحترفات».



وكانت اللاعبة، قد وصلت إلى وندسور، بعد فوزها ببطولة كروجر كوين سيتي المقدمة من بي آند جي، وهو أول فوز لها على الأراضي الأمريكية منذ أكثر من 3 سنوات، وسبق أن أثارت اللاعبة ضجة بسبب تدخين السجائر أثناء إحدى المنافسات، وبعدها أعلنت مارس الماضي، أنها أقلعت عن التدخين بعد رهان ضخم بقيمة 10 آلاف جنيه استرليني.