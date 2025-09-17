روري ماكلروي يتقدم نجوم العالم في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك



أكد روري ماكلروي، صاحب الإنجاز التاريخي هذا الموسم بإكمال سلسلة الفوز بالبطولات الكبرى الغراند سلام في رياضة الغولف، عودته إلى نادي الإمارات للغولف للمشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.



اللاعب الفائز بخمس بطولات كبرى آخرها البطولة الأمريكية على ملعب أغوستا الوطني، والذي يتصدر حالياً التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، ويقود فريق أوروبا في مهمة الدفاع عن لقب كأس رايدر الأسبوع المقبل، يصل إلى دبي سعياً للفوز بـ«كأس الدلة» للمرة الخامسة في مسيرته، في البطولة التي تعتبر على نطاق واسع «البطولة الكبرى في الشرق الأوسط».



وستمثل عودة ماكلروي إلى نادي الإمارات للغولف في عام 2026، ذكرى مرور 20 عاماً على ظهوره الأول في البطولة عندما كان لاعباً هاوياً في عام 2006، ثم واصل مسيرته ليحصد لقبه الأول في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً في عام 2009، وهو أول فوز له في مسيرته الاحترافية، قبل أن يضيف المزيد من الانتصارات برفع «كأس الدلة» في أعوام 2015، و2023 و2024، وقاده الفوز في 2024 إلى الانفراد بالرقم القياسي لأكثر لاعب تتويجاً باللقب.



وقال المصنف الثاني عالمياً: «لقد كان عاماً مميزاً للغاية بالنسبة لي، وأنا متحمس لما هو قادم، ولطالما كانت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من بطولاتي المفضلة، وأتطلع بشوق للعودة إلى نادي الإمارات للغولف في يناير، أعتبر دبي موطني الثاني، فالدعم الجماهيري فيها دائماً رائع، وهي المكان الأمثل لبدء الموسم الجديد».



من ناحيته قال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «عودة روري هي الانطلاقة المثالية لبطولتنا في 2026. لا نعتبر أبداً مشاركته أمراً مسلماً به، ذلك الترحيب به بعد موسم ربما يكون الأفضل في مسيرته الحافلة بالإنجازات يعزز مكانة هذه البطولة، مع طرح تذاكر نهاية الأسبوع بأسعار معقولة، وتعزيز التزامنا بالاستدامة، والتركيز بشكل أكبر على الصحة والتجارب العائلية والترفيه في «قرية البطولة»، فإننا نجعل من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك ليس فقط إحدى أبرز بطولات جولة دي بي ورلد، وإنما أيضاً حدثاً بارزاً لا يمكن تفويته في أجندة دبي الرياضية والاجتماعية».