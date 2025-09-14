5 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف بدبي



تشارك الإمارات بخمسة من أبرز لاعبيها الهواة في النسخة الـ16 من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة للغولف، والتي تستضيفها دبي للمرة الأولى على ملعب «المجلس» الشهير في نادي الإمارات للغولف، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2025. ويمثل الإمارات في البطولة كل من: أحمد سكيك، سام مولان، جوناثان سيلفراج، عبدالله كلبت، ورايان أحمد، وسط مشاركة 120 لاعباً من 41 دولة، بينهم نخبة من نجوم اللعبة في الشرق الأوسط من الإمارات، والسعودية، وقطر، والأردن، وسلطنة عُمان.

وتعد البطولة إحدى أبرز البطولات العالمية للهواة، إذ يحصل الفائز باللقب على دعوة للمشاركة في بطولة الماسترز 2026، بالإضافة إلى إعفاءات مباشرة للمشاركة في بطولات كبرى مثل The Open 154، وبطولة الهواة رقم 131.



من جانبه، قال أحمد سكيك لاعب الإمارات: «أنا متحمس للغاية، والمشاركة في بطولة بهذه القيمة على أرض الوطن تجربة فريدة، وأعرف ملعب المجلس جيداً، وهو واحد من أبرز الملاعب في المنطقة، واستضاف العديد من أفضل لاعبي العالم».



من جانبه، أعرب اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن سعادته باستضافة الحدث القاري، قائلاً: «مشاركة خمسة لاعبين يمثلون الإمارات في هذه البطولة تمنحنا فرصة كبيرة لإبراز تطور اللعبة في الدولة وتحفيز الجيل القادم من اللاعبين، واستضافة هذا الحدث على أرض الإمارات يُعد تأكيداً على مكانتنا المتنامية في عالم الغولف، نؤمن بأن هذه البطولات لا تسهم فقط في تطوير المهارات الفنية للاعبينا، بل تسلط الضوء أيضاً على البنية التحتية المتقدمة التي نمتلكها، مثل ملعب المجلس، ونشجع شبابنا على خوض غمار المنافسة، وهذه المشاركة الواسعة تؤكد التقدم المستمر في برامج تطوير اللاعبين الناشئين بالدولة».