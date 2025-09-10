ميداليتان لغولف الإمارات في بطولة الأردن المفتوحة



اختتم منتخب الإمارات للغولف مشاركته في بطولة الأردن المفتوحة للهواة 2025، بالفوز بميداليتين، بواقع فضية وبرونزية للاعبين سام مولان وأحمد سكيك.

وشهدت البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للغولف بمدينة العقبة، منافسات قوية في جميع مراحلها، بمشاركة 103 لاعبين ولاعبات من 24 دولة.



وحصد اللاعب سام مولان فضية فئة الرجال بمجموع 219 ضربة (70 / 75 / 74) ، بنتيجة 3 ضربات فوق المعدل (+3)، بينما حقق زميله أحمد سكيك البرونزية بمجموع 220 ضربة (75 / 69 / 76)، بنتيجة 4 ضربات فوق المعدل (+4).



وأكد اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن هذه النتيجة تأتي ضمن جهود مستمرة لدعم المواهب الإماراتية، وتوفير فرص الاحتكاك مع أبرز اللاعبين على الساحتين العربية والقارية، موضحاً أن مثل هذه المشاركات تعزز الخبرة النوعية للاعبين، وتسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والذهنية.