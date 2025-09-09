«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تطلق تحدي الاستدامة العالمي





أعلنت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف بالشراكة مع ديلويت، عن إطلاق تحدي الحاضنة الخضراء، وهي مبادرة عالمية تدعو المشاركين إلى تقديم حلول مستدامة مبتكرة للفعاليات، على أن يقوم الفائز بتنفيذ فكرته في نسخة عام 2027 من البطولة الإماراتية، التي تتواجد في روزنامة جولة دي بي ورلد وسلسلة رولكس لبطولات النخبة.



أصبحت هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أول بطولة غولف في منطقة الشرق الأوسط، وأول بطولة ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة في جولة دي بي ورلد، تحصل على اعتماد GEO® - منظمة جيو البيئية العالمية، لثلاث سنوات متتالية، وهي الآن أول بطولة جولف عالمية تطلق تحدياً دولياً لجمع حلول مستدامة للفعاليات، ما يعزز مكانتها الرائدة في مجال الرياضة والترفيه المستدامين. ومن خلال توفير هذه المنصة، تمكّن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك المبتكرين حول العالم من عرض حلولهم على منصة دولية، مع إمكانية تطبيقها في فعاليات مستقبلية في دبي.



ستحصل الفرق الفائزة في المبادرة على دعم احترافي من البطولة، ومن ديلويت، الشريك الاستراتيجي للمعرفة لهذا الحدث، وهي الشركة الرائدة في مجال استشارات الاستدامة وتغير المناخ، وتعمل مع الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة. من خلال التحدي ستقدم ديلويت إرشادات وتوجيهاً وتقييماً متخصصاً طوال فترة التحدي، لضمان أن تكون الأفكار ليست مجرد رؤى، بل قابلة للتنفيذ والتوسع.



وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «نفخر بتقديم تحدي الحاضنة الخضراء، المبادرة الأولى من نوعها في رياضة الغولف، والتي تُعزز الابتكار المستدام في مجالي الرياضة والترفيه، ونهدف من خلال هذا التحدي إلى تحديد أفكار جريئة ورؤى مستقبلية تشكل مستقبل الفعاليات المستدامة عالمياً».



وأضافت ماريا جراندينيتي-ميلتون، مديرة الاستدامة في جولة دي بي ورلد: "في إطار برنامجنا والتزامنا بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2040، نشجع دائماً بطولاتنا ومنظمينا على تبني الابتكار في مجال الاستدامة".

وقال دانيال غريبين، مسؤول الاستدامة في ديلويت الشرق الأوسط: "نفخر بدعمنا كشريك المعرفة لمساعدة بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والفعاليات الأوسع في هذا القطاع على تحقيق هذه الأجندة الحيوية، ونتطلع إلى رعاية الحلول الرائدة التي ستنبثق عن هذا التحدي".