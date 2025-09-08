ماكلروي يحتفل باللقب الـ 20 ويعزز موقعه في «السباق إلى دبي»



قطع الإيرلندي الشمالي اللاعب روري ماكلروي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب بطل موسم جولة دي بي ورلد، الذي يقام تحت التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، للعام الرابع على التوالي، والفوز للمرة السابعة بالمجمل، وذلك بفضل فوزه في بطولة «أمجين إيرلندا المفتوحة»، وهو اللقب الشخصي الـ 20 في مسيرته في هذه الجولة.



ورفع ماكلروي إجمالي رصيده في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، إلى 3992 نقطة في الصدارة، بفارق كبير عن الإنجليزي ماركو بينج، صاحب المركز الثاني برصيد 2743 نقطة، وذلك مع تبقي 8 بطولات فقط على ختام الموسم في دولة الإمارات.



وكسب ماكلروي، بفضل هذا اللقب، جائزة مالية تتجاوز حاجز 1 مليون دولار أمريكي، وجاء فوز الإيرلندي الشمالي للمرة الثانية بلقب بطولة إيرلندا المفتوحة بعد عام 2016، وسط مساندة جماهيرية كبيرة، وبعد منافسة شرسة ضد السويدي جواكيم لاجيرجرين، إذ تساويا برصيد 17 ضربة تحت المعدل، في ختام الجولات الأربع الرئيسة للبطولة، ثم تفوق ماكلروي في الجولات الفاصلة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، مقابل 13 ضربة تحت المعدل لمنافسه.



بهذا الإنجاز، يواصل ماكلروي ترسيخ مكانته أحد أبرز نجوم الغولف العالمي، ويؤكد مجدداً أنه في طريقه لموسم استثنائي، مع اقتراب ختام الجولة الأوروبية، والمرحلة الأخيرة من السباق إلى دبي، والتي ستحسم هوية بطل الموسم بختام الجولة التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.