5 من نجوم الغولف العالميين يشاركون في جولة «دي بي ورلد» بدبي نوفمبر المقبل



أعلن منظمو جولة «دي بي ورلد» عن مشاركة كل من اللاعبين: ماركو بينج، وكريستوفر ريتان، وهاوتونغ لي، وتايريل هاتون، المتوجين في جولة السباق إلى دبي 2025، في البطولة الختامية المقررة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل على ملاعب جميرا للغولف، لينضم الرباعي إلى حامل اللقب الحالي والفائز بلقب السباق إلى دبي، روري ماكلروي، ليشكّلوا معاً الخمسة الأوائل في تصنيف موسم 2025، حيث يتنافسون على كأس هاري فاردون المرموقة عند ختام الموسم على ملعب «إيرث».



وكان ماركو بينج، قبل عام واحد فقط، يناضل للحفاظ على مكانه في جولة دي بي ورلد بعدما أنهى الموسم في المركز الـ110، لكن هذا الموسم حمل له قصة مختلفة تماماً؛ فالشاب البالغ 27 عاماً انطلق بقوة، محققاً أول ألقابه في بطولة «هاينان كلاسيك»، ثم واصل المسيرة بوصافة في بطولة «جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة»، قبل أن يضيف انتصاراً جديداً في بطولة الدنمارك للغولف، ليقفز إلى المركز الثاني في التصنيف العام، ويحجز مقعده في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مسيرته.



أما النرويجي كريستوفر ريتان، فقد كتب اسمه في سجلات التاريخ هذا العام، بعدما أصبح ثاني لاعب من بلاده يحقق لقباً في جولة دي بي ورلد بفوزه ببطولة «سودال أوبن»، وجاء هذا الإنجاز بعد موسم سابق أنهاه في المركز السابع على تصنيف «الطريق إلى مايوركا» بجولة هوتيل بلانر، ليؤكد مسيرة صعوده التدريجي، ولم يكتفِ ريتان بهذا النجاح، بل واصل تألقه محققاً أربعة مراكز إضافية بين الخمسة الأوائل، ليتقدم إلى المركز الثالث في التصنيف العام ويتهيأ لظهوره الأول في البطولة الختامية.



أما هاوتونغ لي وتايريل هاتون، صاحبا المركزين الرابع والخامس في التصنيف، فقد واصلا هذا الموسم تعزيز سجلهما المميز، فقد انتزع النجم الصيني لي فوزاً مثيراً في بطولة البنك التجاري القطري ماسترز بفارق ضربة واحدة، بعدما نجح في تنفيذ ضربة بيردي حاسمة من مسافة 15 قدماً في الحفرة الأخيرة، ليضيف لقبه الرابع في جولة دي بي ورلد.



وفي المقابل تألق الإنجليزي هاتون بإحراز لقبه الثامن في الجولة والخامس في سلسلة رولكس، معادلاً الرقم القياسي، بعد صراع مشوّق حتى اللحظة الأخيرة مع دانيال هيليير في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، كما حجز مكانه تلقائياً للمرة الرابعة على التوالي في كأس رايدر مع الفريق الأوروبي بقيادة لوك دونالد.



يذكر أن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، المقررة على ملعب ياس لينكس، ستقام قبل بطولة جولة دي بي ورلد الختامية بأسبوع، بمشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً بعد بطولات «باك 9». ومع ختام رابع بطولات سلسلة رولكس لهذا العام، يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية.

وتعد البطولة فرصة مثالية لقضاء يوم عائلي متكامل يجمع بين متابعة منافسات الغولف العالمية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، حيث تحتضن القرية الجماهيرية فعاليات مخصصة للأطفال، ودروس جولف مجانية لجميع الأعمار، ويوم السيدات، إضافة إلى عروض المهارات، وشاشات عملاقة للمشاهدة، وأنشطة رياضية مشوقة.