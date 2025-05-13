الفرنسي كوفرا بقائمة «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

اقتحم اللاعب الفرنسي مارتن كوفرا، قائمة العشرة الأوائل «التوب 10»، وتحديداً المركز الثامن في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، وذلك بعد فوزه الأول في مسيرته في الجولة، بحصده لقب بطولة تركيا المفتوحة، التي اختتمت أول من أمس في أنطاليا، ونجح صاحب الـ 22 عاماً، من الفوز بأول ألقابه في البطولة رقم 15 فقط التي يشارك فيها في الجولة العالمية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، جعلته يتقدم من المركز 19 إلى المركز الثامن في تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1157 نقطة.

وسبق أن حقق كوفرا المركز الرابع في بطولة بابكو إنرجيز البحرين، والمركز الخامس في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز، في أفضل نتائجه هذا الموسم، قبل أن يتفوق على نفسه في البطولة التركية التي أقيمت برعاية الخطوط الجوية التركية.

واستفاد الصيني لي هاوتونج، من حلوله وصيفاً برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز الخامس في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1279 نقطة.

وأقيمت هذه البطولة ضمن «السلسلة الأوروبية»، علماً أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

يتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.