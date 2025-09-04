دبي تستضيف حفل «جوائز الاستدامة العالمية للجولة الأوروبية للغولف»



أعلنت مجموعة الجولة الأوروبية للغولف، عن إقامة حفل «جوائز الاستدامة العالمية للجولة الأوروبية للغولف» 2025 في 12 نوفمبر المقبل بدبي، وذلك ضمن فعاليات بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، الحدث الختامي لموسم «السباق إلى دبي».



ويتم تنظيم الحفل بصيغة تجمع بين الحضور الشخصي والبث عن بُعد، لتكريم الفائزين من أوروبا والشرق الأوسط وبقية العالم، في خمس فئات تشمل: الأندية، وتنظيم الحدث، وعمليات الحدث، والتكنولوجيا والابتكار، وخدمات الضيافة، على أن يتم اختيار فائز واحد من كل منطقة جغرافية.



وفتحت المجموعة باب التقديم للمشاركة، ويستمر حتى منتصف ليل 2 أكتوبر 2025، للمبادرات التي نُفذت بين الأول من سبتمبر 2024 والأول من أكتوبر 2025.

وتضم لجنة التحكيم خبراء في تنظيم بطولات الغولف والاستدامة، من بينهم ممثلون عن مؤسسة «GEO» للغولف المستدام.



وتُعد تسع بطولات في الشرق الأوسط، بينها سبع بطولات تم تنظيمها في دولة الإمارات، مؤهلة للمنافسة على الجوائز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام المجموعة بخفض انبعاثات البطولات إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2040، في إطار برنامج «القيادة الخضراء».