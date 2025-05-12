5 ميداليات لمنتخبات الإمارات في «عربية الغولف» بالقاهرة

حققت منتخبات الإمارات للغولف إنجازاً جديداً بحصدها 5 ميداليات في البطولة العربية الـ24 للفئات العمرية والسيدات، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة على ملعبي مدينتي والقطامية ديونز للغولف والتي اختتمت أمس، بتنظيم الاتحاد العربي للغولف وبإشراف الاتحاد المصري، ومشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة مثلوا 12 دولة عربية.

جاءت الميداليات الخمس عبر فئتي السيدات والشباب تحت 18 سنة، حيث نال المنتخبان مركز الوصافة «الميدالية الفضية» في الترتيب العام، إضافة إلى ثلاث ميداليات في الفردي «فضيتان وبرونزية»، ما يعكس تطور مستوى غولف الإمارات في الفئات العمرية. شهد التتويج اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، رئيس البعثة، إلى جانب خالد مبارك الشامسي، الأمين العام، والمدرب فيصل السرغيني.

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وحصد منتخب السيدات المكوّن من اللاعبات سارة علي، وهنّا شيريل، وانتصار الريش المركز الثاني في الترتيب العام بمجموع 13 ضربة فوق المعدل، وعلى صعيد الفردي، نالت لاعبتنا هنّا شيريل «الفضية» بـ7 ضربات فوق المعدل، وحلت زميلتها سارة علي ثالثة بـ9 ضربات فوق المعدل.

وواصل منتخب الشباب تحت 18 سنة تألقه، حيث توّج بالمركز الثاني في الترتيب العام بمجموع 37 ضربة فوق المعدل، وفي منافسات الفردي، نال لاعبنا راشد النقبي البرونزية بـ11 ضربة فوق المعدل. وثمن اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، النتائج الإيجابية التي حققتها منتخباتنا الوطنية للغولف في البطولة العربية الـ24، والتي تُعد واحدة من المحطات الأساسية في مسيرة تطوير رياضة غولف الإمارات، بمشاركة 9 لاعبين في 3 فئات مختلفة، وكذلك تحقيق 5 ميداليات ملونة، ما يعكس العمل المتواصل والجهد المشترك بين الاتحاد وأجهزته الفنية، ويدل على تطور أداء لاعبينا وثبات مستواهم على الساحة العربية.