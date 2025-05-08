منتخبات الإمارات تدشن مشوارها في «عربية الغولف» اليوم

تدشن منتخبات الإمارات للشباب والناشئين والأشبال والفتيات والسيدات للغولف مشوارها اليوم في منافسات البطولة العربية 24 للفئات العمرية والسيدات والتي تحتضنها جمهورية مصر العربية في كل من نادي مدينتي للغولف ونادي قطامية ديوز للغولف حتى 11 مايو الجاري، والتي ينظمها الاتحاد العربي للغولف، وتحت إشراف الاتحاد المصري للغولف، بمشاركة منتخبات من 12 دولة عربية، من بينها الإمارات التي تشارك بتسعة لاعبين في أربع فئات مختلفة.

تشهد البطولة منافسات ضمن 6 فئات، حيث ستخوض الإمارات غمار البطولة 16 للسيدات عبر اللاعبات انتصار الريش، سارة علي، وهنّا شيريل، أما في بطولة 24 للناشئين، فسيمثل الدولة كل من راشد النقبي وعبدالله كلبت ضمن فئة تحت 18 عاماً، إلى جانب عبدالله سالمين، محمد تابت، وعبدالله درويش ضمن فئة تحت 16 عاماً، ويشارك زايد علي كممثل فردي في البطولة الخامسة لفئة الأولاد تحت 13 عاماً.

وقال خالد الشامسي: «جميع منتخباتنا خضعت لتجمعات داخلية ومعسكرات داخلية إبان الاستعدادات للمشاركة في البطولات المحلية والخليجية والآسيوية للبنين والبنات، وذلك ضمن حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات نجاح استراتيجيته في مواصلة تطوير أداء لاعبي ولاعبات الغولف الإماراتي.

وأضاف الشامسي: «استثمارنا في فئات الناشئين يعكس التزامنا ببناء قاعدة قوية لمستقبل رياضة الغولف في الإمارات، ونثق بإمكانات لاعبينا ونتمنى لهم التوفيق في تمثيل الدولة بالشكل المشرف».