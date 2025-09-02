ايفيتش: طموح العين كل البطولات

طلحة عبدالله

يواجه فريق العين تحديات صعبة خلال فترة الاستحقاقات الدولية خلال أيام «فيفا»، إذ يغيب عن صفوفه 8 لاعبين دوليين وهم: حارس المرمى خالد عيسى، وكوامي اتون، وايريك، وحازم محمد، بالإضافة للمصري رامي ربيعة، و التوغولى لابا كودجو، والكوري الجنوبي بارك، و الباراغوياني، أليخاندرو كاكو، والذين تم استدعائهم للمنتخبات الوطنية، كما يغيب المهاجم المغربي سفيان رحيمي بداعي الإصابة، وهو ما استدعى المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، للاستعانة بعدد من لاعبي الفريق الرديف لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة بما في ذلك مباراته في اياب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الاسلامي للمحترفين أمام كلباء على ملعب الأخير، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على ملعب العين باستاد هزاع بن زايد بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

سبق للعين مواجهة ظروفا مماثلة موسم 2020-2021 إذ غاب عن صفوفه أكثر من 7 لاعبين خلال «أيام فيفا» وامتد غيابهم حتى المرحلة الأخيرة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ونجح في تجاوزها بنجاح ليتوج بلقب البطولة بالإضافة لدرع الدوري، تحت قيادة مدربه الأسبق الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل عن الفريق في الموسم التالي.

ويضم العين في صفوف الفريق عدد كبير من اللاعبين الشباب، الذين قدموا انفسهم بصورة متميزة في الفترة الأخيرة بقيادة حارس المرمى حسن ساني، الذي ظهر مع الفريق الأول كأساسي لأول مرة خلال مباراة كلباء في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة للمدافع امادو نيانج، ومتوسط الميدان عبد الكريم تراوري، والوافدين الجدد نسيم شاذلي، ويحيى بن خالق، والحسين رحيمي، وغيرهم من اللاعبين صغار السن والذين يعتبرون بمثابة نواة لمستقبل الفريق.

وأوضح المدرب الصربي ايفيتش، المدير الفني للعين، أن غياب عدد من العناصر الأساسية أمر طبيعي خلال فترة التوقفات الدولية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طموح العين ثابت في جميع البطولات، والمتمثل في دخول كل مواجهة برغبة الفوز والانتقال إلى المراحل التالية وقال: فريقي يضم في صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تعويض أي نقص في صفوف الفريق و بالطبع عندما تفقد 7 او 8 لاعبين من التشكيلة الأساسية فهذا بالنسبة لي ليس أمراً عادياً وسيتغير شكل الفريق ولكن الجميع عازم على أن تمضي الأمور نحو الهدف المرسوم فغايتنا تحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها بغض النظر عن اسم المنافس لأن العين فريق كبير ويتعين عليه أن يظل كبيرا في كل الأحوال وهو يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة ظلت تدعمه وتساند اللاعبين بقوة وكان لها تأثيرها الإيجابي في جميع المباريات التى خاضها الفريق، ولاشك أن جمهور العين سيواصل عمله الجيد خلال الفترة المقبلة.