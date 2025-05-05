منتخبات الإمارات تشارك في «عربية الغولف» بالقاهرة



تغادر ظهر اليوم عن طريق مطار دبي الدولي إلى جمهورية مصر العربية، منتخبات الإمارات للغولف للفئات العمرية والسيدات ، إلى جانب الجهازين الإداري والفني، للمشاركة في البطولة العربية 24 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 16 سنة، والثانية للفتيات تحت 13 سنة والرابعة للفتيات تحت 16 سنة، والسادسة عشرة للسيدات، والمقامة بملعبي غولف مدينتي والقطامية ديونز بمدينة القاهرة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 لغاية 11 مايو الجاري بمشاركة نخبة منتخبات الدول العربية، سواء على صعيد القارة الآسيوية أو الدول في القارة الأفريقية.

يرأس البعثة اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وتضم: خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، والمدرب المغربي فيصل السرغيني، إلى جانب 9 لاعبين ولاعبات، حيث يضم منتخب الشباب تحت 18 سنة اللاعبين: راشد علي وعبد الله كلبت، ومنتخب الناشئين تحت 16 سنة اللاعبين: عبد الله سالمين ومحمد ثابت وعبد الله درويش، ومنتخب السيدات اللاعبات: انتصار ريش وسارة علي وهناء شيريل، ويضم اللاعب زايد علي بمنافسات فردي تحت 13 سنة.

ثقة

وكشف اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، عن تطلعات منتخبات الدولة في الاستحقاق العربي، إلى التمثيل المشرف للغولف الإماراتي، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتطورة والاحتكاك القوي بنخبة لاعبي ولاعبات الغولف العرب بصورة عامة والمغرب على وجه التحديد، وأضاف: تمثل بطولة مصر، محطة هامة ضمن استراتيجية اتحاد الغولف الإماراتي التي استهلت مطلع العام الجاري في سبيل تطوير مستوى لاعبي ولاعبات الدولة، خاصة في المراحل السنية، مجدداً ثقته الكاملة بأبناء وبنات الإمارات لإدراكهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتقديم الأداء الأفضل والسعي للمنافسة على منصات التتويج للحفاظ على المكتسبات والألقاب التي تحققت في البطولات السابقة رغم التواجد القوي للاعبين واللاعبات العرب.

وأضاف الهاشمي: جميع منتخباتنا خاضت تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية خلال الاستعدادات للمشاركة في البطولات المحلية والعربية والآسيوية للبنين والبنات، وذلك ضمن حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات نجاح استراتيجيته في مواصلة تطوير أداء لاعبي ولاعبات الغولف الإماراتي، والتي تأتي جميعها وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف.