اتحاد الغولف يختتم «بطولة الاستحقاق» بنجاح كبير

اختتم اتحاد الإمارات للغولف بنجاح كبير منافسات «بطولة الاستحقاق» لموسم 2024 ـ 2025، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في نادي الزوراء للغولف بعجمان، بمشاركة أكثر من 60 لاعباً ولاعبة من فئة الهواة.

وتوج بلقب الموسم بفئة الرجال سام مولان (510) ضربات وبفئة السيدات سناء توفايل (470) ضربة وبفئة الناشئين لفئة A اللاعب الكسندر روشيكا (453) ضربة وبفئة الفتيات اللاعبة ايمون هول (453) ضربة، وبفئة الشباب للفئة B الأول برانيت ماندج (379) ضربة والناشئات اللاعبة ليا ماكالوم (416) ضربة.

وشهد الموسم الحالي أرقاماً قياسية في عدد البطولات، حيث نظّمت أندية الغولف بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف أكثر من 30 بطولة ضمن تصنيف «Order of Merit»، بينها 11 بطولة مُدرجة في التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة (WAGR).

وقام اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ووليد العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد وأكرم سكيك مدير الاتحاد وديوتامان بال الرئيس التنفيذي لشركة ميجا ستور بتكريم الفائزين بلقب أبطال الموسم والفائزين بالمراكز الثلاثة بالبطولة لكل فئة بالميداليات والكؤوس والهدايا التذكارية.

وأشاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي بالنجاح الكبير الذي صاحب البطولة بكافة مناشطها والتي شكلت مسك ختام الموسم مثمناً المشاركة الكبيرة من جميع الفئات العمرية للبنين والبنات، وخاصة المراحل السنية والتي تمثل مستقبل اللعبة، ترسخ وتعزز الاستراتيجية التي وضعها اتحاد اللعبة بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والتي تستهدف المستقبل المشرق للعبة وممارسيها ونجومها للوصول بهم لأعلى درجات النجاح للانتقال من المحلية والخليجية والعربية للعالمية من خلال الاهتمام والرعاية والدعم الذي يقدمه اتحاد اللعبة.

وقدم التهنئة للفائزين والشكر والتقدير لنادي الزوراء محتضن هذه البطولة، وإلى جميع أندية اللعبة بالدولة لتعاونها الوثيق مع اتحاد اللعبة.