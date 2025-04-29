«ناكاجيما» بطل «السلسلة الآسيوية» في «السباق إلى دبي»

حصد اللاعب الياباني كيتا ناكاجيما اللقب الشرفي لبطولات «السلسلة الآسيوية» ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، ويحتل ناكاجيما حالياً المركز العاشر في تصنيف السباق إلى دبي، برصيد 942 نقطة.

وأعلنت الجولة عن حصول ناكاجيما على لقب «السلسلة الآسيوية» والتي شملت نتائج 4 بطولات هذا الموسم، وأقيمت بواقع بطولتين في الصين وبطولة في سنغافورة والهند، إذ حل الياباني وصيفاً في سنغافورة والهند، وجاء في المركز 11 في بطولة هاينين الصينية.

وكسب ناكاجيما بفضل هذا اللقب، بطاقة المشاركة في بطولات الولايات المتحدة المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى، وجائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أميركي، إلى جانب تأهله إلى سلسلة بطولات «باك 9»، التي تضم تسعاً من أقوى وأهم البطولات هذا الموسم، بإقامة «التصفيات الختامية» في دولة الإمارات ببطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، لتتويج بطل موسم «السباق إلى دبي».

وحقق أدريان أوتايجوي، لاعب الإمارات، أفضل نتيجة له في جولة دي بي ورلد هذا الموسم، بحصوله على المركز 11 في بطولة هاينين، برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 13 خطوة إلى المركز 81 برصيد 232 نقطة.