عبدالله الهاشمي نائباً لرئيس «آسيوي الغولف»

انتخب اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل رياضة الغولف، وليكون بذلك أحد أبرز الوجوه العربية التي تتبوأ موقعاً قيادياً على الساحة القارية.

وأكد الهاشمي أن هذا الاختيار لا يعد تكليفاً شخصياً بقدر ما هو تمثيل للإمارات والوطن العربي بأكمله، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في الوقت ذاته فرصاً كبيرة لبناء جسور تعاون جديدة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات العربية.

وأوضح أنه سيباشر مهامه رسمياً بعد بطولة AAC «البطولة الآسيوية والمحيط الهادي» للغولف التي ستقام في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن انطلاقة مهامه من حدث قاري كبير بهذا الحجم تعد رمزاً لبداية مرحلة جديدة من الإنجازات المنتظرة.

واختتم اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي أن رؤيته تتركز على جعل العرب شركاء فاعلين في صياغة مستقبل الغولف في آسيا، وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، سواء من خلال زيادة عدد البطولات في المنطقة أم دعم اللاعبين الناشئين وتوفير برامج تأهيلية متقدمة.