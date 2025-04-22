لقب خامس للصيني أشون في «السباق إلى دبي»

أحرز الصيني وو أشون، لقبه الشخصي الخامس ليتقدم 156 خطوة، ويصبح في المركز الـ22 في التصنيف العالمي في «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة «فولفو الصين» بشنغهاي.

وأنهى أشون المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بمجموع 270 ضربة، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده في تصنيف «السباق إلى دبي»، إلى 622 نقطة هذا الموسم، ويتقدم من المركز الـ178 إلى المركز الـ22.

وتم تنظيم بطولة «فولفو الصين» المفتوحة ضمن «السلسلة الآسيوية» لبطولات جولة «دي بي ورلد»، وتتواصل منافساتها، لبلوغ المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل للتصفيات الختامية.

وتتضمن المنافسات المؤهلة أيضاً بطولة أبوظبي التي تقام في نادي «ياس لينكس» من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

وأقيمت البطولة ضمن «السلسلة الآسيوية» لبطولات جولة «دي بي ورلد»، وتتواصل منافسات الموسم الحالي من الجولة، وسط تنافس كبير للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.