الصيني أشون يحصد "لقبه الخامس" في "السباق إلى دبي"

أحرز الصيني وو أشون، لقبه الشخصي الخامس ليتقدم 156 خطوة، ويصبح في المركز الـ 22 في التصنيف العالمي في "السباق إلى دبي" في جولة "دي بي ورلد" للجولف، بعد فوزه بلقب بطولة "فولفو الصين" بشنغهاي.

وأنهى أشون المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بمجموع 270 ضربة، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده في تصنيف "السباق إلى دبي" الصادر اليوم، إلى 622 نقطة هذا الموسم، ويتقدم من المركز الـ178 إلى المركز الـ22.

وتم تنظيم بطولة "فولفو الصين" المفتوحة ضمن "السلسلة الآسيوية" لبطولات جولة "دي بي ورلد"، وتتواصل منافساتها، لبلوغ المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي"، من أجل التأهل للتصفيات الختامية.

وتتضمن المنافسات المؤهلة أيضاً بطولة أبوظبي التي تقام في نادي "ياس لينكس" من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة" دي بي ورلد" في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.