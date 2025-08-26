السويدي نورين يحصد لقب «السباق إلى دبي» للغولف

عاد السويدي أليكس نورين إلى درب الانتصارات الغائبة منذ سبع سنوات في جولة دي بي ورلد للغولف، بفوزه في بطولة بيتفريد بريطانيا ماسترز بضيافة السير نيك فالدو، والتي تبقى عقبها 10 بطولات مع تواصل العد التنازلي على نهاية موسم «السباق إلى دبي»، إذ سيتم تتويج بطل الموسم في نوفمبر المقبل في دولة الإمارات.

ونجح نورين من كسر عناد الألقاب في الجولة ليتوج بأول ألقابه منذ فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2018، ورفع حصيلته بالمجمل إلى 11 لقباً في مسيرته في الجولة التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، علماً أن هذه المرة الثانية التي يحصد فيها لقب بطولة بريطانيا ماسترز بعدما سبق له الفوز في 2016.

وجاء فوز نورين بعدما حقق 16 ضربة تحت المعدل، ليكسب 835 نقطة، جعلته يتقدم 140 خطوة دفعة واحدة ويحتل المركز 27 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بإجمالي رصيد يبلغ 967 نقطة.

وعانى نورين من إصابة في أربطة الركبة في يناير مطلع العام الجاري، مما جعله يشارك في بطولتين فقط، قبل أن يعود بقوة ويحقق هذا اللقب الذي سيجعله قريباً للغاية من التأهل إلى التصفيات الختامية للموسم.

واستفاد الدنماركي نيكولاي هوجارد، من حصوله البطولة البريطانية برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بكسب 433 نقطة، جعلته يتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المركز 20 برصيد 1099 نقطة.