الإيطالي ريناتو باراتوري يتوج ببطولة «تحدي أبوظبي» للغولف

توج الإيطالي ريناتو باراتوري بلقب بطولة «تحدي أبوظبي» للغولف، التي اختتمت أمس في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأقيمت بالتعاون بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار.

وحقق باراتوري الفوز بعدما أنهى المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليظفر بثنائية ألقاب غير مسبوقة، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة «تحدي الإمارات» التي أقيمت في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، الأسبوع الماضي، ليصبح أول لاعب يتوج بلقبي البطولتين الإماراتيين في نفس الموسم.

توج الفائزين عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ووليد العطار، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وتوم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، وبحضور عدد كبير من المسؤولين عن اللعبة بالدولة وعشاقها. وحظيت البطولة بدعم من أرينا ومقرها الإمارات، ومجموعة الليث، وإي غولف ميجاستور.

من جانبه، قال وليد العطار: بطولتا التحدي فرصة مهمة للاعبي الإمارات لاختبار مهاراتهم ضد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، هذا إلى جانب منحهم فرصة في تحسين موقعهم التصنيفي حول العالم، إضافة لاكتسابهم مزيد من الخبرات لتوسيع آفاقهم لاستثمارها في قادم البطولات على مختلف الصعد، مؤكداً حرص اتحاد الإمارات لتوفير سبل نجاح مثل هذه البطولات.

وأضاف: تأتي الاستضافة تأكيداً لأهمية الشراكة بين مجموعة الجولة الأوروبية المنظمة لجولة التحدي، واتحاد الإمارات للغولف، كما تعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للغولف، وتستشرق مستقبل الغولف الإماراتي بشكل مباشر.