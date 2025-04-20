غاريك بورتيوس يتصدر «تحدي أبوظبي للغولف»

نجح غاريك بورتيوس، المقيم بدبي، في التقدم إلى صدارة بطولة «تحدي أبوظبي للغولف» بفارق ضربة واحدة، بعد أن أنهى الجولة الثالثة بنتيجة أربعة ضربات تحت المعدل (66 ضربة) في نادي العين للفروسية والرماية والغولف والتي تختتم اليوم.

وكان بورتيوس قد بدأ متأخراً بفارق ضربتين عن المتصدر السابق روبن سيو - سيغريست، إلا أنه تمكن من التعافي بعد بدايته المتعثرة، لينهي النصف الأول من الجولة تحت المعدل. اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً واصل تألقه في النصف الثاني من الجولة، حيث أضاف ثلاث ضربات تحت المعدل، من بينها ضربة حاسمة في الحفرة الأخيرة، ليصل إلى مجموع 14 ضربة تحت المعدل في البطولة، متفوقاً بضربة واحدة على بطل «تحدي الإمارات» الإيطالي ريناتو باراتوري. وقال بورتيوس: «البداية كانت سيئة، ثم تمكنت من العودة ولعبت بشكل جيد».

واحتل الإيطالي باراتوري المركز الثاني بمجموع 13 ضربة تحت المعدل، يليه الأمريكي ديفيس براينت، والأسباني سباستيان غارسيا، والفرنسي روبن سيو - سيغريست بمجموع 12 ضربة تحت المعدل، أما الدنماركي فيكتور سيدال سفندسن، فجاء بـ11 ضربة تحت المعدل، متقدماً بضربة واحدة فقط على خمسة لاعبين يتقاسمون المركز التالي، من بينهم مواطنه كريستوفر برينغ، والجنوب أفريقي جي سي ريتشي، والأمريكي تشيس هانا، والإنجليزي ويل إينيفر، والفرنسي فيليكس موري.