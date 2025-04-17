نجوم العالم يخوضون «تحدي أبوظبي للغولف»

تنطلق اليوم منافسات بطولة «تحدي أبوظبي» للغولف، التي تقام في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتتواصل الأحد المقبل، بالتعاون بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار أمريكي.

ويتنافس في البطولة عدد كبير من نجوم الغولف من مختلف الجنسيات من حول العالم، الذين يواصلون تقديم أقوى المستويات على أرض الإمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته بطولة «تحدي الإمارات، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في نادي الزوراء للغولف واليخوت.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين من الإمارات في هذه البطولة، أحمد سكيك، ومحمد سكيك، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج، ونيل تشيرات، وجوشوا جرينفيل وود، وريان أحمد.

وسينضم إليهم العديد من النجوم العالميين، مثل الإيطالي ريناتو باراتوري الفائز بلقب بطولة تحدي الإمارات الأسبوع الماضي، والإنجليزي إيدي بيبريل الفائز بلقبين في جولة دي بي ورلد، والإسباني أدري أرناوس المقيم في دبي، كما حصل الأوكراني ليف جرينبرج على دعوة من اتحاد الإمارات للغولف.

ويتنافس اللاعبون للحصول على المراكز الأولى في التصنيف الخاص بهذه الجولة، من أجل الحصول على بطاقات المشاركة الدائمة في جولة دي بي ورلد في العام المقبل، إذ تعتبر هذه الجولة مؤهلة إلى جولة دي بي ورلد الأعلى تصنيفاً، والتي تقام سنوياً بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتحمل شعار«السباق إلى دبي».