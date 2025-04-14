ماكلروي يتصدر "السباق إلى دبي" للجولف

اعتلى روري ماكلروي صدارة التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي" في جولة "دي بي ورلد" للجولف، إثر فوزه بلقب "بطولة الماسترز" فجر اليوم الإثنين في نادي "أوغوستا الوطني" بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية.

وانضم ماكلروي إلى قائمة مكونة من ستة أساطير فقط نجحوا بالفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى في رياضة الجولف، وحصد اللقب ، بعد التفوق في جولة فاصلة على جاستن روز، عقب تعادلهما برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وحصد ماكلروي 1665 نقطة بفضل هذا اللقب الكبير، ليتقدم إلى صدارة "التصنيف إلى دبي" بإجمالي 2034، نقطة، إذ حقق لقب "السباق إلى دبي" في آخر 3 سنوات على التوالي، و6 مرات به، في أعوام 2012، و2014، و2015، و2022، و2023 و2024

وتتواصل منافسات الموسم الحالي من جولة"دي بي ورلد"، لبلوغ المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي"، لضمان التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي" ياس لينكس"، من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة" دي بي ورلد"، والمقررة في نادي "عقارات جميرا" للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل أيضاً.