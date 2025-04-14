راشد النعيمي يتوج الإيطالي باراتوري بطلاً لـ «تحدي الإمارات» للغولف

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس مجلس إدارة شركة الزوراء للتطوير العقاري، الإيطالي ريناتو باراتوري، بلقب بطولة تحدي الإمارات للغولف، التي اختتمت، أمس، في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، وأقيمت بالتعاون بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، ضمن منافسات «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار أمريكي.

شهد مراسم التتويج وليد العطار، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وجورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري، وتوم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، وأكرم سكيك، مدير اتحاد الإمارات للغولف. جاء فوز باراتوري بلقب البطولة بعدما أنهى الجولات الأربع للبطولة برصيد 22 ضربة تحت المعدل، متقدماً على الجنوب أفريقي جيسي ريتشي الذي حقق 20 ضربة تحت المعدل، وجاء في المركز الثالث الأمريكي دان إريكسون برصيد 17 ضربة تحت المعدل.

شملت مراسم التتويج، حصول أحمد سكيك، لاعب منتخبنا الوطني، على جائزة أفضل لاعب من فئة الهواة، بتحقيقه أفضل نتيجة بين كافة اللاعبين الهواة من مختلف الجنسيات في البطولة، وهو الذي دخل التاريخ بعدما أصبح أول لاعب إماراتي هاوٍ يتأهل إلى الجولات الختامية في واحدة من بطولات الجولة الأوروبية للغولف، بعدما أنهى أول جولتين في البطولة بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل، وتحديداً عندما تألق في الجولة الثانية التي حقق فيها 5 ضربات تحت المعدل، ثم أنهى المنافسات في المركز 69، بإجمالي 3 ضربات فوق المعدل.

تتواصل المنافسات الدولية للغولف على أرض دولة الإمارات، مع إقامة بطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري، تحظى البطولتان بدعم من أرينا ومقرها الإمارات، ومجموعة الليث، وهما شركتان تشاركان الالتزام بالممارسات المستدامة، وإي جولف ميجاستور، كما يقدم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، دعماً إضافياً لبطولة تحدي أبوظبي.