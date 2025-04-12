دان إريكسون يتصدر «تحدي الإمارات للغولف»



تقدم الأمريكي دان إريكسون إلى صدارة بطولة تحدي الإمارات للغولف، والتي تقام على ملعب نادي الزورا للغولف واليخوت في عجمان، بعد أن سجل جولة ثالثة مميزة بـ63 ضربة، معادلاً الرقم القياسي للمسار، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 16 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة فقط قبل الجولة الختامية.

وقال إريكسون: «أنا سعيد للغاية ضرباتي كانت دقيقة، ووضعيتي في التمرير كانت ممتازة، ووجدت إيقاعي بسرعة واستمررت عليه طوال اليوم».

وعانى اللاعب الإماراتي أحمد سكيك من سوء حظ كبير بعد أن تعرض مضربه الرئيسي للكسر في الجزء الخلفي من الجولة وبسبب عدم وجود بديل، اضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لاستخدام مضرب آخر لبقية الحفر، وخسر ضربة واحدة فقط في الحفرة الأخيرة.

وقال سكيك: «كنت أضرب الكرة بشكل جيد من البداية، لكنني أضعت بعض الفرص، شعرت أن اليوم كان صعباً، لكنني كنت أقاتل».

واختتم سكيك حديثه قائلاً: «هذه هي الغولف تحدث مثل هذه الأمور. لقد تعلمت أن أتقبلها وأستمر، سأحاول الآن إيجاد مضرب جديد، وسأحاول اللعب بشكل جيد غداً».