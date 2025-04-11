أحمد سكيك أول إماراتي يتأهل إلى الأدوار النهائية في بطولة أوروبية كبرى للغولف



لم يكن اليوم الثاني من بطولة «تحدي الإمارات» يوماً عادياً لأحمد سكيك، بل كان لحظة مفصلية في مسيرته، حيث سطر إنجازاً تاريخياً بعد أن أصبح أول إماراتي يتأهل للأدوار النهائية في بطولة أوروبية كبرى للغولف، ضمن بطولات مجموعة الجولة الأوروبية (European Tour)، وذلك خلال مشاركته في بطولة «تحدي الإمارات» المقامة على ملاعب نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان والتي تختتم الأحد.

وأنهى سكيك البالغ من العمر 27 عاماً جولته الثانية بنتيجة مذهلة بلغت خمس ضربات تحت المعدل (67).

وقال سكيك، البالغ من العمر 27 عاماً: «لم أبدأ الجولة بشكل جيد، لكنني تحليت بالصبر وتحسنت في النصف الثاني».

ويواصل سكيك سعيه لتحقيق المزيد من الإنجازات في الجولات المقبلة، معرباً عن أمله في الوصول إلى نتائج مميزة ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الاتحاد الإماراتي للغولف في تطوير المواهب المحلية، حيث تم تخصيص 60 مقعداً للاعبين المحليين في بطولتي «تحدي الإمارات» «UAE Challenge» وبطولة تحدي أبوظبي «Abu Dhabi Challenge» والمقرر إقامتها في نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الفترة من 17 ولغاية 20 أبريل الجاري، وتقام البطولتان بالتعاون مع الجولة الأوروبية، واتحاد الإمارات للغولف.

ويتقاسم صدارة البطولة بختام اليوم الثاني كل من الجنوب أفريقي جيه سي ريتشي، والفرنسي أوهان غياموندغوي، والإيرلندي مارك باور المركز الأول بعشر ضربات تحت المعدل.

كما يبرز في المنافسة كل من الدنماركيين كريستوفر برينغ وجون أكسلزن، والإنجليزي ويل هوبكنز بتسع ضربات تحت المعدل، بينما سجل المقيم في دبي أدري أرناوس ثماني ضربات تحت المعدل.