اتحاد الغولف يفتح أبواب العالمية أمام مواهب الإمارات في بطولات التحدي

أكد اتحاد الإمارات للغولف التزامه بتطوير المواهب المحلية، وصنع مسارات واضحة للاعبين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، للتنافس في أعلى مستويات هذه الرياضة، وذلك مع إشراكه اللاعبين في بطولتين ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، بداية مع بطولة تحدي الإمارات والتي تقام في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان في الفترة من 10 إلى 13 الجاري، ثم بطولة تحدي أبوظبي، التي تقام في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الفترة من 17 إلى 20 الجاري.

مستقبل

ويُعد تطوير لاعبي الغولف في دولة الإمارات، ومنحهم فرص اكتساب خبرة قيمة على الساحة العالمية محوراً رئيساً لاتحاد الإمارات للغولف، وتأتي هاتين البطولتين العالميتين على أرض الدولة، لتتيح للاعبي الغولف الواعدين في الإمارات، فرصة نادرة لاختبار مهاراتهم إلى جانب نخبة من أفضل النجوم الصاعدين في هذه اللعبة على مستوى العالم.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الغولف: «هذا الحدث أكثر من مجرد بطولة، فهو منصة انطلاق للاعبين المحليين للمضي قدماً في مسيرتهم في أعلى المستويات، وباستضافتنا فعاليات عالمية المستوى مثل تحدي الإمارات وتحدي أبوظبي، فإننا لا نعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للغولف فحسب، وإنما ندعم أيضاً مستقبل الغولف الإماراتي بشكل مباشر».

ويمثل الدولة في بطولة تحدي الإمارات، أحمد سكيك، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج وريان أحمد، وهو الرباعي الذي صنع التاريخ مؤخراً في بطولة دولة مجلس التعاون الخليجي للغولف، عندما فاز سكيك بالميدالية الذهبية الفردية بـ 18 ضربة تحت المعدل، فيما حقق المنتخب الميدالية الذهبية بـ 38 ضربة تحت المعدل، ما يُظهر التقدم الملحوظ لغولف الإمارات.