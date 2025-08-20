نجاح كبير لمعسكر منتخبات الغولف في المغرب

اختتمت منتخبات الغولف معسكرها الإعدادي بنجاح كبير في نادي رويال للغولف بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، الذي أقيم خلال الفترة من 27 يوليو حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وبحضور منتخبات من دول خليجية وعربية عدة.

ترأس بعثة المنتخبات اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وضمت البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك المدير العام للاتحاد، وكيرين برانت المستشار الفني، إلى جانب 4 لاعبين، فيصل سرغيني وحسين الولاني وكاميرون فان وفلورا بيوث، وجاء المعسكر في إطار استعدادات المنتخبات الوطنية للموسم الرياضي الجديد محلياً ودولياً، حيث ركّز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية والمهارية للاعبين، من خلال برنامج تدريبي مكثف تضمن تدريبات صباحية ومسائية، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتحفيزية التي استهدفت تطوير الأداء الشامل للاعبين.

وشهد المعسكر إقامة عدد من المباريات الودية والتجريبية بين اللاعبين واللاعبات، خاصة مع المنتخب المغربي، وذلك بالنظر إلى مكانة رياضة الغولف في المملكة المغربية، والتي تُعد من الدول الرائدة عربياً في هذه الرياضة.

وأشرف على المعسكر نخبة من مدربي المنتخبات الوطنية الذين وضعوا برامج تدريبية تراعي الفروق العمرية والفنية، وتهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشاد اللواء «م» عبد الله الهاشمي، بنجاح المعسكر، مثمناً حُسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به البعثة، ومعبراً عن شكره لرئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية للغولف، ولإدارة نادي دار السلام وكوادره الفنية والإدارية على توفير كافة متطلبات النجاح، مشيراً إلى أن هذا المعسكر شكّل محطة مهمة ضمن مراحل الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف: وجدنا في المغرب بيئة رياضية مثالية، ونثمن الجهود التي بُذلت لإنجاح هذا المعسكر، سواء من الجانب الفني أو التنظيمي، ونتطلع إلى تكرار هذه التجربة في المستقبل لما لها من فوائد كبيرة على مستوى تطوير أداء اللاعبين واللاعبات.

وأوضح أن المعسكر خرج بعدد من التوصيات، أبرزها أهمية الاستمرار في إقامة معسكرات خارجية مماثلة، وزيادة فرص الاحتكاك الدولي من خلال البطولات والمباريات الودية، بما يعزز من الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.