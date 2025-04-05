75 لاعباً ولاعبة من 5 دول عربية في «الأرز الدولية للغولف»

توج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف بحضور اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وكريم سلام رئيس الاتحاد اللبناني للغولف الفائزين في بطولة الأرز الدولية للغولف.

والتي نظمها الاتحاد اللبناني للغولف بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، وأقيمت منافساتها في نادي الزورا للغولف بعجمان خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أبريل الجاري، وشهدت مشاركة 75 لاعباً ولاعبة من خمس دول عربية هي مصر، لبنان، فلسطين، قطر، والإمارات العربية المتحدة.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، استضفنا البطولة بعد ما تلقينا طلباً من الاتحاد اللبناني وتقديراً منا للظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لم يتردد الاتحاد الإماراتي برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي في منح الضوء الأخضر باستضافة البطولة، وها هي تحقق نجاحاً منقطع النظير.

وأكد اللواء «م» عبدالله الهاشمي أن روزنامة بطولات الاتحاد الإماراتي تسير وفقاً للبرنامج الموضوع منذ بداية الموسم، وبما أننا في خواتيم الموسم نسابق الزمن في التحضير لبطولات التحدي للمحترفين في نادي الزورا بعجمان ونادي العين خلال الفترة المقبلة، ونشكر جميع الجهات المتعاونة مع الاتحاد.