قائد منتخب الغولف يشارك في جولة «هوتيل بلانر»

يشارك أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني للغولف، في بطولتي تحدي الإمارات بنادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري، وتحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية، من 17 إلى 20 أبريل الجاري، ضمن جولة «هوتيل بلانر» العالمية للغولف.

وتقام البطولتان، ضمن جولة «هوتيل بلانر» هذا العام، وتضم 29 بطولة، عبر 3 قارات في 18 دولة.

وأكد سكيك «27» عاماً، أن البطولتين تأتيان ضمن برنامجه للتحول إلى لاعب غولف محترف بالكامل، والاستفادة من الاتفاقية الممتدة حتى عام 2032 بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية الجهة المسؤولة عن «هوتيل بلانر»، والتي تقضي بتخصيص 30 بطاقة مشاركة للإمارات.