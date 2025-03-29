«عربية الغولف للناشئين والسيدات» 6 مايو بالقاهرة

أعلن الاتحاد المصري للغولف عن استضافته للنسخة 24 من البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات، والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو 2025، وذلك في كل من نادي مدينتي للغولف ونادي قطامية ديونز للغولف في القاهرة، ضمن أجندة الاتحاد العربي للغولف.

وتتضمن البطولة التي تتمتع بتاريخ عريق إقامة خمس فئات عمرية للبنين والفتيات، وهي «الرابعة والعشرون للشباب والناشئين والخامسة للأشبال تحت 13 سنة والرابعة للفتيات تحت 16 سنة والثانية للفتيات تحت 13 سنة والسادسة عشرة للسيدات».

ويشارك في البطولة البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، تونس، والإمارات.

وتقام البطولة تحت مظلة الاتحاد العربي للغولف بهدف تعزيز ودعم اللعبة في المنطقة العربية والعالم العربي، بالإضافة إلى تطوير رياضة الغولف بشكل عام من خلال توفير المزيد من الفرص وتحسين جودة المنافسات للاعبي اتحادات الدول الأعضاء، وكذلك للأفراد العرب على المستويين الإقليمي والدولي.

ترحيب

وبهذه المناسبة، أعرب الاتحاد المصري للغولف، في بيان عن سعادته باستضافة أول بطولة للهواة ضمن أجندة الاتحاد العربي للغولف لعام 2025. وقال البيان: «شرف كبير للاتحاد المصري للغولف تنظيم البطولة العربية للمراحل السنية في حدث مشترك بين نادي مدينتي للغولف ونادي قطامية ديونز للغولف».

وأضاف البيان: «إن هذه البطولة ستكون أول بطولة إقليمية كبرى تقام خلال فترة ولاية مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للغولف، الذي لديه خطط طموحة لتنظيم واستضافة بطولات غولف على مستوى جديد تماماً في مصر والمنطقة العربية وشمال أفريقيا، سواء للهواة أم المحترفين، بالتعاون مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب جولات الغولف الاحترافية من جميع أنحاء العالم».

دعوة للجماهير

وأضاف بيان الاتحاد المصري للغولف: «لأول مرة ستشهد البطولة العربية لهذا العام دعوة الجمهور لحضور فعاليات البطولة، مع التركيز على جذب سكان مدينة مدينتي عبر تنظيم «مهرجان الغولف» في نادي مدينتي للغولف على هامش فعاليات البطولة، في استمرار لمسعى نشر ثقافة الغولف وتشجيع المزيد من الأفراد على ممارسة اللعبة على مختلف المستويات».

وأكد الاتحاد المصري للغولف أنه يتطلع إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الرياضية من خلال تنظيم البطولة على أعلى مستوى واستضافتها في ملاعب الغولف الرائعة بالقاهرة، وتعهد الاتحاد المصري للغولف أن تكون هذه التجربة إيجابية لجميع اللاعبين والوفود والضيوف والجماهير.