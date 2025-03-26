«ياس أكريس» بطل الجولة الثانية من دوري «غولف سيكس» بأبوظبي

نجح فريق «ياس أكريس» في تحقيق لقب الجولة الثانية من دوري غولف سيكس (6 حفر) التي استضافها نادي أبوظبي سيتي للغولف، أول من أمس، بمشاركة 7 فرق.

وتمكن نادي ياس أكريس غولف من الفوز بالجولة الثانية بمجموع 10 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على نادي العين للفروسية والرماية والغولف الذي حصد 8 نقاط، واحتل نادي أبوظبي سيتي للغولف المركز الثالث بمجموع 7 نقاط.

وستقام الجولة الثالثة من البطولة خلال شهر مايو المقبل بنادي ياس لينكس للغولف.

مبادرة

ويعد دوري غولف سيكس مبادرة تنموية يشرف عليها اتحاد الإمارات للغولف، وتهدف إلى تقديم لعبة الغولف للمراحل السنية في بيئة ممتعة وشاملة، مع إضافة عنصر تنافسي، ويتم تنظيم البطولة بمشاركة سبعة فرق وكل فريق يتكون من 12 لاعباً.

حيث يتناوب كل فريق على إشراك ستة لاعبين في كل جولة، ويتم اللعب بنظام «تكساس سكريمبل» على 6 حفر، ويتم احتساب أفضل نتيجتين من 3 مجموعات من اللاعبين لتحديد نتيجة الفريق.