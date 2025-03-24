مانسيل إلى «التوب 10» للسباق إلى دبي للغولف

تقدم الإنجليزي ريتشارد مانسيل إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف، وذلك عقب فوزه بلقب بطولة بورشه سنغافورة كلاسيك التي اختتمت أمس ضمن سلسلة البطولات الآسيوية هذا الموسم.

ويعتبر هذا الفوز الأول في مسيرة اللاعب في جولة دي بي ورلد، التي تقام بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية، وتعتبر واحدة من أعرق الجولات وأكبرها على مستوى العالم، وتحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتشهد في هذا الموسم إقامة 42 بطولة تقام في 26 دولة حول العالم.

جاء فوز مانسيل عقب إنهاء منافسات البطولة في سنغافورة، بإجمالي 16 ضربة تحت المعدل، ليحصد 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى 714 نقطة ضمن قائمة «التوب 10». وفور تسجيله الضربة التي منحته الفوز عند الحفرة 18 والأخيرة.