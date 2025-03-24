كالوم فار بطل «كلاش تور» للغولف بنادي العين

توج اللاعب كالوم فار بلقب بطولة «كلاش تور» بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل في البطولة التي احتضنها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أول من أمس، بمشاركة 154 لاعباً من الهواة والمحترفين تنافسوا على جائزة بـ 50 ألف جنية إسترليني، وتعتبر هذه البطولة التي تقام تحت إشراف اتحاد الإمارات للغولف هي الأولى بموسم الغولف 2024 - 2025، كما عززت جولة كلاتش واتحاد الإمارات للغولف شراكتهما من خلال توقيع اتفاقية بينهما تم تحديد خلالها إقامة ثلاث بطولات دولية في الإمارات.

من جانبه، قال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: نحن في الاتحاد نؤمن بأن الجولة تلعب دوراً محورياً في رفع مستوى الغولف للمحترف والهواة في الإمارات والمنطقة بشكل عام، بينما تواجه بعض الدول حول العالم تحديات موسمية مثل تقلبات الطقس وتوافر الملاعب، توجد بالإمارات ظروف مناسبة على مدار العام، ما يجعلها الوجهة المثالية لإطلاق وإنهاء موسم جولة «كلاتش تور».