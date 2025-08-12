فورست يحصد لقب اسكتلندا على ملعب «ترامب» في «السباق إلى دبي»

حصد اللاعب جرانت فورست، لقب بطولة نيكسو اسكتلندا المفتوحة، التي أقيمت على «ملعب ترامب الدولي لينكس» في أبردينشاير، ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي».

وتألق الاسكتلندي فورست في بلاده، ليحقق ثاني ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، والأول له منذ عام 2021، بعدما سجل 8 ضربات تحت المعدل.

واستفاد فورست تحديداً من تألقه في الجولة الثانية، التي سجل فيها 6 ضربات تحت المعدل، بواقع 66 ضربة، ليحطم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة على هذا الملعب، ضمن منافسات هذه البطولة، ويكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 10 آلاف دولار، مقدمة من «نيكسو»، في مبادرة جديدة بالشراكة مع جولة دي بي ورلد، يتم تخصيصها لكل لاعب يحطم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة، ضمن أي من منافسات بطولات جولة دي بي ورلد، وهو المبلغ الذي أضافه فورست إلى الجائزة المالية الكبرى للبطل، التي تزيد على 467 ألف دولار.

وبعد تسلم فورست الدرع المخصصة للبطل في البطولة رقم 30 هذا الموسم، في الجولة التي تحظى برعاية دي بي ورلد «مجموعة موانئ دبي العالمية»، تلقّى تهنئة خاصة للغاية من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المالك لملعب ترامب الدولي لينكس في إسكتلندا، وذلك عبر فيديو بـ«الفيس تايم»، وقال ترامب في المحادثة التي نشرت على منصة إكس: «سيبقى اسمك على لوحة النتائج لفترة طويلة يا جرانت، شاهدتُ ذلك، إنه لاعبٌ رائع.

أتطلع للعب معه - في الواقع، سألعب معه غداً إذا استطاع ركوب الطائرة، اركب الطائرة وتعالَ إلى هنا يا جرانت».

وأضاف ترامب: «لقد شاهدناك جميعاً تلعب.

يا لها من جولة غولف رائعة، يا لها من ثلاث جولات غولف رائعة، ضربتك رائعة، وفوزك شرفٌ عظيم، شكراً جزيلاً لك».

واستفاد فورست من الفوز بهذا اللقب، ليكسب 585 نقطة، جعلته يرفع رصيده هذا الموسم إلى 884 نقطة، في تصنيف «السباق إلى دبي»، ويتقدم 85 خطوة، ليحتل المركز 28، ما يعزز حظوظه للمشاركة في التصفيات الختامية التي تقام في دولة الإمارات، في نوفمبر المقبل.