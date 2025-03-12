كانتر بطل «السلسلة الدولية» في «السباق إلى دبي» للغولف

حصد اللاعب الإنجليزي لوري كانتر اللقب الشرفي لبطولات «السلسلة الدولية» ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، وأعلنت الجولة عن حصول كانتر على لقب «السلسلة الدولية» والتي ضمت 7 بطولات هذا الموسم، وانطلقت من الإمارات في شهر يناير الماضي، بإقامة بطولات في دبي ورأس الخيمة، وتواصلت بإقامة بطولات في البحرين وقطر وكينيا وجنوب أفريقيا.

وحصل كانتر بفضل هذا اللقب، على جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار، إلى جانب تأهله إلى سلسلة بطولات «باك 9»، التي تضم تسعاً من أقوى وأهم البطولات هذا الموسم، الذي يمتد حتى نوفمبر المقبل، بإقامة «التصفيات الختامية» في دولة الإمارات ببطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، لتتويج بطل موسم «السباق إلى دبي».

ويحتل كانتر صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي نقاط يبلغ 1507 نقاط، في أفضل موسم يقدمه صاحب الـ35 عاماً، الذي عانى من تراجع في السنوات الأخيرة، ثم عاد بقوة في هذا العام.