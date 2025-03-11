الأسكتلندي هيل يتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» للغولف

كسب الأسكتلندي كالوم هيل 500 نقطة، ليتقدم إلى المركز 11 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، في جولة دي بي ورلد للغولف، وذلك عقب فوزه بلقب بطولة جوهانسبرج المفتوحة، التي اختتمت أول من أمس، في جنوب أفريقيا.

ورفع هيل إجمالي رصيده من النقاط هذا الموسم إلى 615 نقطة، مستفيداً بشكل كبير من الفوز بهذا اللقب الذي يعتبر الثاني في مسيرته في الجولة التي تقام بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية، وتحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتشهد في هذا الموسم إقامة 42 بطولة تقام في 26 دولة حول العالم.

وشكلت بطولة جوهانسبرغ المفتوحة، ختام بطولات من بطولات «السلسلة الدولية» ضمن جولة دي بي ورلد هذا الموسم، والتي ضمت أيضاً بطولات في دبي ورأس الخيمة في الإمارات، وبطولات في البحرين وقطر وكينيا وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يستكمل الموسم بانطلاق «السلسلة الآسيوية» بداية مع بطولة بورشه سنغافورة كلاسيك في 20 مارس الجاري، على أن يتواصل الموسم ترقباً لعودة النهائيات مرة أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر من العام الجاري 2025.

وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.