ماكلروي يعود للدفاع عن لقب بطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف

أعلن روري ماكلروي، الفائز بجميع بطولات «غراند سلام» وصاحب خمسة ألقاب في البطولات الكبرى، عودته إلى عقارات جميرا للغولف في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، للدفاع عن لقب بطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف الختامية للموسم، وإحدى بطولات النخبة في سلسلة رولكس.

وقدم ماكلروي أداءً مميزاً، في حين كان يصوب الكرة بثبات ليحقق فوزه الثالث في بطولة جولة «دي بي ورلد» في 2024، ويضمن لقبه السادس في «السباق إلى دبي»، ما جعله يعادل عدد الانتصارات التاريخية للاعب سيفي باليستيروس، ويعزز مكانته ضمن أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ الجولة.

كما تقدم إلى المركز الثاني في قائمة أكثر الفائزين في «السباق إلى دبي»، بفارق انتصارين خلف كولين مونتجومري، ويسعى إلى إضافة لقب آخر إلى مسيرته باعتباره المصنف الأوروبي الأول.

وسيقضي ماكلروي نحو أسبوعين في دولة الإمارات، بعد تأكيد مشاركته أيضاً في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي»، أولى بطولات التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، حيث تأهل إلى الحدثين الختاميين للموسم، بفضل فوزه في ملعب أغوستا الوطني، واحتلاله المركز الرابع في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وتساويه في المركز الثاني في بطولة اسكتلندا المفتوحة، والمركز السابع في النسخة الـ153 من البطولة البريطانية المفتوحة في رويال بورتراش.

وقال ماكلروي إن دبي مكان مميز له، وكان الفوز ببطولة جولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي» العام الماضي طريقة رائعة لاختتام الموسم، كما أن معادلة الرقم التاريخي لسيفي جعله أكثر تميزاً.