عبد الله الهاشمي: فوز منتخب الغولف بـ«خليجي» إنجاز تاريخي

أكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن فوز منتخبنا الوطني للرجال بلقب بطولة الخليج لأول مرة في تاريخه، وتتويج اللاعب أحمد سكيك بجائزة بطل لقب الخليج، وحصد فريق 18 سنة المركز الثالث، بلاعبين من فئة تحت 16 سنة، يعد إنجازاً تاريخياً لهذه الرياضة.

وأوضح الهاشمي، أن ما تحقق خلال البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، يتوج الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، والجهود الحثيثة والعمل المتواصل لمجلس الإدارة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وإدارة الاتحاد، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري. وهنأ الهاشمي اللاعب أحمد سكيك على تميزه في البطولة، وتفوقه على المنافسين، بتحقيق رقم قياسي في تاريخ البطولات الخليجية، بمجموع 18 ضربة تحت المعدل.

وأوضح الهاشمي، أن منتخبات الغولف تملك القوة التنافسية على مستوى المنطقة الخليجية، وتتطلع إلى المنافسة مع المنتخبات العربية، بما يعكس تطورها، لتحقيق المزيد من الإنجازات العربية والدولية، آملاً في الوصول إلى العالمية من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز فرص وصول بعض لاعبي المنتخبات إلى مرحلة الاحتراف، موضحاً أن منتخباتنا للغولف أصبحت اليوم قوة تنافسية حقيقية في الخليج، ونخوض منافسات قوية.