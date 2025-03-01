منتخب الإمارات يتوج بلقب «خليجي الغولف»

نجح منتخب الإمارات للغولف في تحقيق إنجاز تاريخي بعد تتويجه بلقب بطولة مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي سجل نجم المنتخب أحمد سكيك اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة.

وأحرز منتخب الإمارات للغولف 5 ميداليات في البطولة، التي اختتمت منافساتها أول من أمس بمدينة جدة في السعودية.

وتوزعت الميداليات بين ذهبية للمنتخب على صعيد الفرق، وذهبية للاعب أحمد سكيك الذي توج بطلاً للخليج، إضافة إلى برونزية للاعب جوناثان سيلفراج، كما حقق منتخب الشباب الميدالية البرونزية بحصوله على المركز الثالث، فيما نال اللاعب محمد ثابت الميدالية البرونزية الثانية بمنافسات الفردي.

ففي منافسات الفرق، فاز منتخب الإمارات للرجال، المكون من أحمد سكيك، وريان أحمد، وسام مولاني، وجوناثان سيلفراج، بالميدالية الذهبية بمجموع 844 نقطة وبمعدل 20 ضربة تحت المعدل، وجاء المنتخب القطري في المركز الثاني بمجموع 882 نقطة وبمعدل 18 ضربة فوق المعدل، بينما حل المنتخب البحريني ثالثاً بمجموع 887 نقطة وبمعدل 23 ضربة فوق المعدل.

وعلى المستوى الفردي، حافظ أحمد سكيك على صدارة المنافسات على مدار أيام البطولة الأربعة، ليحصد الميدالية الذهبية بمجموع 270 نقطة وبمعدل 18 ضربة تحت المعدل، مسجلاً إنجازاً غير مسبوق على المستويين الخليجي والعربي.

وجاء القطري دانييل سوكولوف في المركز الثاني بمجموع 285 نقطة وبمعدل 3 ضربات تحت المعدل، بينما حصل الإماراتي جوناثان سيلفراج على المركز الثالث بمجموع 292 نقطة وبمعدل 4 ضربات فوق المعدل.

وأعرب أحمد سكيك عن سعادته بالفوز، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم المقبل بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لأكثر من 5 أشهر عن المنافسات، مشيداً بالدعم الذي يقدمه اتحاد الغولف في الإمارات، وأن هذا الإنجاز يشكل حافزاً له ولزملائه لتقديم الأفضل مستقبلاً.