كرويسفيك في «التوب 10» لـ«السباق إلى دبي» للغولف

تقدم اللاعب جاك كرويسفيك، إلى قائمة العشرة الأوائل «التوب 10، وتحديداً المركز الثامن، في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، عقب فوزه بلقب بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة التي اختتمت أول من أمس، ضمن بطولات السلسلة الدولية هذا الموسم.

وحصد الجنوب أفريقي أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، التي تقام بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية، وتطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما أنهى المنافسات في كينيا، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل.

وكسب كرويسفيك بفضل هذا اللقب، 585 نقطة، ليتقدم 71 خطوة ويصبح بالمركز الثامن في ترتيب تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 694 نقطة هذا الموسم، بعدما سبق له الحصول على المركز 21 في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت يناير الماضي، في نادي الإمارات للغولف في دبي.