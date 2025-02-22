غولف الإمارات جاهز لتحدي «الخليجية» في السعودية

تغادر بعثة منتخبي الغولف، صباح اليوم، متجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي 27 للرجال، و16 للشباب تحت 18 سنة، والتي تقام خلال الفترة من 23 ولغاية 27 فبراير 2025، وعلى ملعب رويال غرينز للغولف في مدينة جدة السعودية.

ويرأس البعثة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وتضم خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الغولف، والمدرب المغربي فيصل السرغيني، واللاعبين (أحمد سكيك ووسام مولاني وجوناثان سيلفاراج وريان أحمد) على صعيد منتخب الرجال، وعلى مستوى منتخب الشباب اللاعبين (عبدالله كلبت، وعبدالله سالمين ومحمد جاسم ثابت).

وأشاد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي بالالتزام والحماس، الذي ساد مراحل إعداد المنتخب، وقال «إن الاتحاد لم يدخر جهداً في توفير جميع سبل النجاح، من خلال التدريبات المكثفة، والمعسكرات الداخلية والخارجية، إلى جانب الحرص على وجود لاعبينا في البطولات الخليجية والعربية والقارية، كل حسب مرحلته العمرية». وتمنى في ختام حديثه التوفيق للاعبين في جميع المحافل، التي يوجدون بها، مؤكداً الثقة الكبيرة الممنوحة من الاتحاد لهم.