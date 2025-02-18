فريق اتحاد الجولف يفوز بلقب النسخة الأولى لبطولة «برو – أم»



فاز فريق اتحاد الإمارات للغولف، بالمركز الأول في منافسات الفرق، ضمن بطولة «برو - أم»، للهواة والمحترفين، التي نظمها اتحاد الإمارات للغولف، على ملعب نادي الزوراء للغولف بإمارة عجمان، واختتمت فعالياتها أمس، بمشاركة 25 فريقاً.

وضم فريق الاتحاد كلاً من فيصل السيرغيني مدرب المنتخب الوطني، وعلي أبو بكر، وإيلان السرغيني، وسجلوا إجمالي 45 ضربة تحت المعدل.

وفي منافسات الفردي، حقق مالكوم يونغ المركز الأول، بينما جاء فيصل السيرغيني في المركز الثاني، ومات بروكس في المركز الثالث.

وتوج اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، بحضور أكرم سكيك مدير عام الاتحاد، الفائزين، مؤكداً أن النسخة الأولى من البطولة الجديدة التي أطلقها الاتحاد استهدفت مشاركة العديد من الفرق من الهواة والمحترفين.

وأضاف، أن اتحاد الإمارات للغولف، يحرص على جمع مجتمع الغولف معاً، وتعد هذه البطولات «Pro-Am» الطريقة المثالية لدمج المحترفين والهواة.