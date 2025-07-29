منتخبات الإمارات للجولف تستعد للموسم الجديد في الرباط

وصلت بعثة منتخبات الإمارات للجولف التي تضم عشرين لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية والمراحل السنية، إلى مدينة الرباط المغربية مساء أول من أمس، تمهيداً لانطلاق معسكر تدريبي يمتد لمدة 21 يوماً، يُقام في المسكن الجامعي التابع لجامعة محمد السادس للاقتصاد.

وكشف اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد عن مشاركة مميزة من خمسة لاعبين من سلطنة عُمان، وأربعة لاعبين من لبنان، ولاعبين من فلسطين من فئة الشباب والفتيات، في إطار التعاون الرياضي العربي وتبادل الخبرات بين المنتخبات.

وحول مجريات المعسكر وبرنامجه قال اللواء الهاشمي إنه يشمل على وحدات فنية متخصصة تركز على تطوير أساسيات اللعبة، إضافة إلى تدريبات فردية وجماعية، بدنية وذهنية، تهدف إلى رفع الجاهزية الشاملة للاعبين، وأضاف سيخضع المشاركون لتدريبات ميدانية مكثفة على أرض الملعب، مع التركيز على الاستراتيجيات المتقدمة للتعامل مع اختلاف الملاعب والمسافات، بما يضمن تعزيز فهم اللاعب لإمكاناته، وتطوير قدرته على التكيف وتحويل نقاط قوته إلى ميزة تنافسية داخل المنافسات الرسمية.

وأوضح قائلاً: سيتخلل المعسكر إقامة بطولات تحت التصنيف العالمي، تهدف إلى منح لاعبي المنتخب فرصاً حقيقية لدخول التصنيف الدولي أو تحسين مراكزهم ضمنه، وذلك إلى جانب خوض مواجهات تدريبية مع المنتخبات المشاركة، ولاعبي المنتخب المغربي بمختلف فئاته السنية.

ويهدف هذا المعسكر إلى إعداد اللاعبين واللاعبات للتعامل مع ضغوط المباريات، وتأهيلهم لموسم رياضي مزدحم بالمنافسات داخل الدولة وخارجها، في ظل طموح الاتحاد إلى رفع عدد اللاعبين المصنفين دولياً وتمثيل الدولة بأعلى مستوى من الجاهزية الفنية والذهنية.