منتخبات الإمارات للغولف تستعد للموسم الجديد بمعسكر المغرب

تغادر، فجر الأحد، عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخباتنا الوطنية للغولف بفئات (الرجال والشباب والناشئين والأشبال والفتيات)، لإقامة معسكرها الخارجي في نادي رويال للغولف بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر أغسطس المقبل.

يرأس البعثة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وتضم خالد مبارك الشامسي، مدير المنتخبات، وأكرم سكيك، المدير العام للاتحاد، والمستشار الفني كيرين برانت، إلى جانب 4 مدربين: فيصل سرغيني وحسين الولاني وكاميرون فان وفلورا بيوث، و20 لاعباً من مختلف المراحل السنية للبنين والبنات.

وينتظر منتخباتنا العديد من الاستحقاقات والبطولات بمختلف مواقعها ومستوياتها المحلية والخليجية والعربية والقارية والدولية.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي: «يُعد هذا المعسكر جزءاً من الخطة الاستراتيجية للاتحاد لتطوير اللعبة على مستوى الدولة، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تتكامل فيها عناصر الإعداد الفني، البدني، والذهني، في واحدة من أهم الدول العربية على خريطة رياضة الغولف».

وأشار إلى أن قرار اختيار المغرب مقراً لإقامة المعسكر استند إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة المغربية على صعيد رياضة الغولف إقليمياً ودولياً، وكذلك بنيتها التحتية المميزة، ونجاحها في تخريج لاعبات ولاعبين بارزين للعبة، ما يخلق للاعبينا بيئة تدريبية مثالية.

وقال الهاشمي إن الاتحاد قطع شوطاً بعيداً على صعيد المراحل السنية، لبناء قاعدة راسخة من اللاعبين الواعدين من الجنسين، معتمداً على البرنامج الوطني لإعداد الناشئين وبرنامج «صقور المستقبل».

واختتم اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي قائلاً: «المعسكر سيشمل برامج تدريب تخصصية، مباريات داخلية، ورش تطوير ذهني وبدني، ومحاضرات تحفيزية، بمشاركة اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار، بإشراف فني مباشر من نخبة المدربين المعتمدين لدى الاتحاد».