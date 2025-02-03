كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم اللاعب الإنجليزي لوري كانتر إلى المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة بابكو إنرجيز البحرين للغولف، التي اختتمت أول من أمس في النادي الملكي للغولف في المنامة، وكسب كانتر بفضل هذا اللقب 585 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 1148 نقطة في «تصنيف السباق إلى دبي» من رولكس هذا الموسم.

وسبق أن حقق كانتر المركز الثالث في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت في نادي الإمارات للجولف في شهر يناير الماضي ليكسب 500 نقطة، إلا أنه نجح هذه المرة من التألق في البحرين، وحصد اللقب الثاني في مسيرته، عندما كسب الجولة الفاصلة أمام الثنائي الأسباني بابلو لارازابال ودانيال براون، بعدما أنهى الثلاثة لاعبين الجولات الأربع للبطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ثم تفوق كانتر في الجولة الفاصلة وسجل 3 ضربات مقابل 5 ضربات لمنافسيه.

ونال كانتر التتويج بكأس البطولة الذي تم تصميمه على شكل السفينة البحرينية التراثية، مع كسب الجائزة المالية البالغة 425 ألف دولار أمريكي.

واستفاد براون ولارازابال من الحصول على الوصافة في البحرين، ليتقدما إلى المركزين الـ 17 و18 على التوالي في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 358 و354 نقطة.

وتعد هذه واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» ضمن جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» هذا الموسم، والتي تضم أيضاً بطولات في دبي ورأس الخيمة في الإمارات، وبطولة البنك التجاري قطر ماسترز التي تقام الأسبوع المقبل في الدوحة، علماً أن الموسم الحالي للغولف يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ومن المقرر أن تعود النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر من العام الجاري 2025، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.