الإمارات تلمع في سماء الجولف المدرسي بفضيتين

في إنجاز يُجسّد تطور الرياضة المدرسية في دولة الإمارات، تألق لاعبو الدولة في النسخة الأولى من بطولة العالم لأولمبياد المدارس، التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث حقق منتخب الإمارات المدرسي للجولف مراكز متقدمة وميداليتين فضيتين في منافسات الفردي لفئتي الفتيات تحت 18 سنة، والشباب تحت 16 سنة.

وجاءت هذه المشاركة الناجحة بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، اللذين شهدا المنافسات، وشاركا الوفد الإماراتي فرحة التتويج، في تأكيد على دعم القيادة للرياضة المدرسية، وتشجيع الأبطال الصاعدين منذ المراحل المبكرة.

في فئة الفتيات تحت 18 سنة، قدّمت اللاعبة الإماراتية آسيا سليم أداءً لافتاً واستثنائياً، وتمكنت من حصد الميدالية الفضية بعد مشوار تنافسي قوي ضد نخبة من أبرز اللاعبات الدوليات.

أظهرت آسيا براعة فنية وروحاً عالية، وقدّمت صورة مشرّفة عن الفتاة الإماراتية، القادرة على رفع راية الوطن في المحافل العالمية، وإثبات جدارتها في أصعب الظروف التنافسية.

أما في فئة الشباب تحت 16 سنة، فقد أبدع لاعب الإمارات ألكسندر ديمتري، ونجح في تحقيق الميدالية الفضية بعد سلسلة من المواجهات الحماسية، التي عكست مهاراته العالية وانضباطه الذهني. أظهر ألكسندر روحاً قتالية وتكتيكاً متميزاً، وكان منافساً قوياً على المركز الأول حتى اللحظات الأخيرة، ما يجعله من أبرز الوجوه الصاعدة في الرياضة المدرسية الإماراتية.

بداية مسار

هذا الإنجاز يعكس عمق الرؤية الإماراتية في بناء الإنسان، وتكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والرياضية، حيث تمثل المدرسة البيئة الأولى لاكتشاف المواهب، وتطوير القدرات، وغرس القيم التنافسية والأخلاقية.

إن حضور الإمارات في هذه البطولة العالمية ليس مجرد مشاركة رمزية، بل هو رسالة تؤكد أن الدولة تخطط باحتراف لتخريج أجيال رياضية قادرة على المنافسة، والإنجاز، والتمثيل المشرّف في كل المحافل.