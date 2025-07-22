شيفلر يحصد رابع «البطولات الكبرى» في «السباق إلى دبي»

حصد اللاعب الأمريكي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة، رابع «البطولات الكبرى» هذا الموسم، في جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

ونجح شيفلر في الفوز بلقب البطولة التي تعد الأقدم في تاريخ رياضة الغولف، وانطلقت لأول مرة في عام 1860 ميلادي، واحتفلت هذا العام بإقامة النسخة 153، في نادي رويال بورتروش في إيرلندا الشمالية.

أنهى شيفلر المنافسات بتحقيق 17 ضربة تحت المعدل، ليحقق المركز الأول، ويكسب الجائزة المالية الضخمة البالغة 3,1 ملايين دولار أمريكي، علماً بأن هذا اللقب الرابع في مسيرته في البطولات الكبرى، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة الماسترز عامي 2022 و2024، والبطولات الأمريكية المفتوحة 2025، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.