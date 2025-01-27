«ديل ري» يقتحم قائمة «التوب 10» في «السباق إلى دبي» للغولف



اقتحم اللاعب الإسباني «أليخاندرو ديل ري» قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» في تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، بفضل فوزه بلقب بطولة رأس الخيمة للغولف، التي اختتمت أول من أمس في نادي الحمرا للغولف برأس الخيمة.

وبحسب تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس، فقد ساهمت النقاط الـ 585 التي كسبها ديل ري، من التقدم 169 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز السابع في التصنيف.

ويعتبر هذا اللقب الأول للاعب ذي الـ 26 عاماً، الذي أنهى المنافسات برصيد 22 ضربة تحت المعدل، ليعوض حصوله على المركز 118 ومغادرته مبكراً منافسات بطولة دبي ديزرت كلاسيك الأسبوع الماضي، دون أن يحقق أي نقطة، ليستهل بحصد هذه النقاط الثمينة في بطولة رأس الخيمة، التي تعتبر واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» هذا الموسم.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات جولة دي بي ورلد بإقامة بطولة بابكو إنرجيز البحرين للغولف التي تقام هذا الأسبوع، علماً أن الموسم الحالي للغولف يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ومن المقرر أن تعود النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر من العام الجاري، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.