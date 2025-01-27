انطلاق الموسم الثاني لدوري «غولف سيكس» في أبوظبي



انطلق الموسم الثاني من دوري «غولف سيكس» في أبوظبي، وشهدت الجولة الأولى مشاركة 7 فرق هي: «اتحاد الإمارات، نادي ياس لينكس، نادي ياس أكريس، نادي شاطئ السعديات، نادي مدينة أبوظبي، نادي أبوظبي، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف»، وفاز بالمركز الأول فريق نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وحل وصيفاً نادي مدينة أبوظبي، وجاء في المركز الثالث فريق نادي ياس أكريس.

يُعد دوري «غولف سيكس» مبادرة تطويرية تهدف إلى تعريف الفئة العمرية من الواعدين بلعبة الغولف في بيئة ممتعة وشاملة، مع إضافة عنصر التنافس بين الفرق، تقام المنافسات بين ثلاثة فرق ويتكون كل فريق من ستة لاعبين في كل جولة، يتنافسون على ست حُفر، ويتم احتساب أفضل نتيجتين من بين الثلاثة فرق قبل احتساب النتيجة النهائية.

سيُقام الدوري على ثلاث جولات من يناير إلى مارس، وستُقام الجولة الثانية السبت 22 فبراير المقبل في نادي ياس لينكس للغولف، ويتم إعلان الفائزين بعد كل جولة، كما سيتم تحديد بطل الموسم في النهائي الكبير في أبريل المقبل.